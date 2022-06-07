桃園去年11月有名蔣姓紙藝師到龜山某超商購物，因不滿遭勸導戴口罩，3進3出超商持刀刺死跨區代班的蔡姓超商男店員。法院今開庭勘驗所有監視器畫面，目擊證人出面指證「蔣男殺完人的表情令他起雞皮疙瘩」。蔡男家屬先前僅希望判無期徒刑，在看完監視器畫面後直呼「求處死刑」。

桃園地院今開審理庭，勘驗案發當時的多個監視器畫面，影片中可見，蔣男身穿短褲於去年11月21日凌晨5點43分到龜山某超商購物，因沒有戴口罩被蔡姓店員依防疫規定勸導，若不戴口罩就不予結帳，蔡男更詢問「要不要買口罩？」但蔣男並未回應便離開超商。

蔣男戴上口罩2度進入超商，結帳後將口罩丟向蔡男再度離開超商。第3次蔣男先在家中變裝換上長版外套及長褲，並持多把刀械回返超商，一進門便向店員用手比劃示意其到外面，待店員步出店外後，蔣男開始持刀多次刺擊蔡男。

畫面顯示，2人一路扭打回超商內，此時蔡男手臂、超商地面出現鮮血，蔡男將刀奪過來後走出超商打電話，蔣男仍緊跟在後，隨後2人再度扭打，蔡男倒地不起，蔣男直到警方到場後呈跪姿雙手舉高。

目擊證人當時在超商對街，他指出，蔡男站在超商內、蔣男站在超商外，2人互相叫囂、在超商內外扭打，他走向前看到蔣男從口袋拿出東西往蔡男身上刺，接著蔡男捂著傷口朝他跑來，便將1把雕刻刀扔給他，並向他直呼幫忙叫救護車、報警，隨後他與蔣男對到眼神連忙跑離現場報警，他直呼「蔣男看起來很興奮」、「蔣男笑得讓我起雞皮疙瘩」。

蔡男的姊姊全程參與審理過程，針對法官詢問對蔣男的量刑意見時，堅決地回應「死刑」。蔡男姊姊痛批，蔣男至今沒有跟家屬道歉或和解，今天從監視器畫面可見蔣男在殺人前有先變裝，這是有預謀、蓄意的殺人，而蔣男律師更不斷詢問證人「蔣男當下正常嗎？」，這問法無非是在誘導，蔣男的精神狀況良好，連犯案穿的外套是什麼機能、有幾個口袋都能回答出來，卻唯獨不記得犯案過程。