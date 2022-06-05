蔡姓退休消防員酒駕被警盤查，因妨害公務被帶回偵訊，蔡男因嘔吐無法製作筆錄，警方讓他在暫時警車休息，未料晚間發現他猝死車內，死因待查。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

54歲蔡姓男子昨晚因酒駕被仁武分局員警攔查，蔡男不服取締，還口出三字經，被警方以現行犯帶回派出所偵辦，昨晚9點多被移送到仁武分局時，蔡男因嘔吐無法製作筆錄，員警讓他暫時在警車上休息，未料晚間10時，發現蔡男已無呼吸心跳，經搶救後仍不治，死因將進一步釐清。

仁武分局調查，死者蔡男是鳥松分隊退休消防員，蔡於2019年退休，仁武消防分隊救護人員昨晚將他送往榮總急救，要拿取身分證件寫資料，找證件時才發現蔡有消防隊員退休人員服務證，意外得知他是退休警消。

高雄市仁武分局大華所2名員警執行巡邏勤務時，蔡男因騎機車超出禁止線，於鳥松區大埤路與忠誠路口遭警攔查，警方發現蔡男渾身酒氣，經告知配合酒測時，蔡嫌口出三字經，警方勸誡無效；蔡再持續辱罵並推擠員警，警方遂將他逮捕上銬，酒測值0.99mg／l 超過標準值，依妨害公務罪及公共危險罪偵辦。

蔡解送至分局時在車上有嘔吐，至分局停車場後，因爛醉無法製作指紋相片，員警先讓蔡民趴臥車內睡覺，期間多次確認蔡民生理狀況。惟於22時42分發現疑似無生命跡象，員警立即實施心肺復甦術並通知119救護，警消急救約15分鐘，於晚間10時57分送醫，23時4分到醫院，11時52分急救無效宣告死亡。

警方調查，蔡有疾病史，且有飲酒習慣，警方逮捕蔡民過程已由督察組進行調查。另員警自晚間10時42分實施心肺復甦術急救9分鐘，消防員於10時51分到場後急救6分鐘，合計15分鐘，初步判斷無延誤送醫。

醫院急救時表示「死者呼吸道並無堵塞」，今日中午檢察官已進行司法相驗，並指示擇日複驗，以釐清死因究係窒息，抑或酒精性或心因性等症狀造成。

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