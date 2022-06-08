高雄一名年近八旬的蔡姓老翁身強體健，所以仍然擔任保全工作，但日前晚間下班騎機車回家時，半路才發現機車油料耗盡，只好單腳蹬著機車往前進，最後累了就將機車停放路旁再搭計程車返家。隔天醒來，老婆質問機車怎麼不見了？蔡翁卻忘記機車沒油停路旁這回事，嚷著:「是不是被偷了？」。直到向警方報案後，員警才將老翁這段消失的記憶拼湊起來。

鼓山分局鼓山派出所巡佐梁晃源、警員呂亞哲於昨(7)日下午2點多接獲一對蔡姓老夫妻報案，指稱家裡的機車不見了，員警耐心詢問最後停放位置及時間後，立即調閱監視器，但在夫妻倆所稱地點及時間卻不見車輛蹤影，懷疑兩夫妻有可能記錯停放位置，立即擴大搜尋範圍。終於發現老翁騎機車的身影出現在鹽埕區七賢四路上，隨後就未再有老翁和機車行蹤，員警立即到最後出現地點找尋，果然在七賢四路與公園街口發現老翁的機車。

一名7旬老翁機車沒油停路邊，搭車回家後一覺醒來斷片，誤機車遭竊，鼓山分局員警熱心尋回。(蘇育宣翻攝)

當員警告知蔡姓夫妻在七賢四路找到機車後，老翁如大夢初醒般地說著:「對啦，昨晚騎到沒油，停在路旁再坐計程車回家的！」，轉頭面對的是老婆的一番責罵:「自己忘記了，害警察幫你找老半天！」，員警也立即充當和事佬來緩和氣氛，並立即載著老夫妻倆前去加油後，再到現場將機車騎回家。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，許多民眾常有停到忘記車輛位置的情形，建議停車後可將車輛及明顯建築或標的物拍照入鏡，可減少類似情形發生。