台北市共享運具好方便，但北市議員陳建銘調出資料發現，共享運具如不小心毀損，賠償金額相當驚人，對許多學生來說成為負擔，他指出，近3年共享汽車求償金額高達1153萬元，平均每件為5183元；共享機車更離譜，求償金額竟高達2043萬，平均每件為9866元，維修費用竟比共享汽車更高。

根據統計，2019年9月至2022年3月，北市共享小客車求償共2225次，求償金額為1153萬2966元，平均每件為5183元；共享摩托車求償次數為2071次，求償金額為2043萬1693元，平均每件為9866元。

陳建銘痛批，機車修理起來比汽車貴，北市讓市民租的開心，卻賠的傷心，租的費用雖然很便宜，但每個事故賠償卻很貴，讓學生情何以堪？對此，北市交通局表示，車體賠償問題，共三家業者，有兩家已經有設定上限。

陳建銘表示，不要讓共享運具變成民眾的陷阱，交通局表示，針對車體賠償問題，共有三家業者，有兩家有設定上限，但因為另一家有車體險，所以賠償費用會比較高，將會要求業者做改善。