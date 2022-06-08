高雄市目前已有5家共享運具業者取得營業許可提供服務，光捷股份有限公司(ATR共享機車)日前向市府交通局申請核准營運共享電動機車，成為高雄市第6家共享運具業者，即日起在捷運青埔站、五塊厝站投入20輛共享電動機車提供服務，高雄市也成為全國提供最多元共享運具的城市。

光捷(ATR)於高雄捷運青埔站及五塊厝站各投入10輛全新輕型共享電動機車，民眾可透過手機APP即時租還共享機車，且光捷(ATR)共享機車與高捷公司合作租還地點設置於捷運站旁，透過共享運具與大眾捷運系統結合，可大幅提升大眾運輸服務範圍。

高雄市目前已有6家共享運具業者取得營業許可提供服務，包含威摩科技(WeMo)、和雲行動服務(iRent)、其昜電動車科技(Urda)、睿能數位服務(GoShare)、夠酷比(Gokube)及光捷(ATR)，合計投入100輛共享汽車、2665輛共享電動機車、1200輛共享電動自行車提供服務，服務範圍涵蓋左營區、鼓山區、三民區等15個行政區。

高雄市交通局表示，高雄市共享運具截至今年4月累積達423萬使用人次，顯示高雄市民漸漸習慣使用共享運具，未來交通局將持續鼓勵共享運具業者至風景遊憩地區及偏郊地區投車，以擴大營運服務範圍，提供民眾更多元運具選擇及滿足偏郊地區基本民行需求。

在第6家共享運具業者加入後，高雄市也成為擁有公共自行車、共享電動自行車、共享電動機車、共享汽車的多元共享城市，期望透過共享運具結合既有的紅、橘線捷運、輕軌及公車等公共運輸路網，逐步降低私人車輛持有率及使用率。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)