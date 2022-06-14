監察院陳情受理中心協助值日委員受理人民到院陳情，但每日到院陳情人數不一，倘遇陳情人潮眾多，難以避免需於現場久候情形。監察院為精進內部作業方式並謀求改善，即日起開辦「網路預約臨櫃陳情服務」，提供多元化陳情服務，以有效拉近與民眾的距離。

監察院表示，近年來為提升受理陳情業務效能及貼近民眾需求，持續推動數位轉型不遺餘力。首先，為免去民眾到院陳情奔波勞苦，於2020年12月試辦「遠距視訊陳情」，並自2021年正式實施，民眾透過上網預約，即能在所在縣市之公務機關，與監察委員以視訊方式，面對面陳訴苦情冤抑，深獲民眾肯定。

基於遠距視訊陳情之成功經驗，為提升陳情中心收案效率，避免民眾因到院陳情人數過多，須於現場久候情形，規畫於現有預約視訊陳情系統平台，另行建置「預約臨櫃陳情服務」。

監察院表示，民眾只要上網預約到院臨櫃陳情，並依預約時段到院，陳情中心將優先排定人員與其接談，釐清案情爭點後收案處理，可節省民眾現場等候時間，精準處理人民陳情案件，型塑友善便民之服務形象，邁入更精緻化陳情服務。

如有到院現場陳情需求之民眾，歡迎至監察院全球資訊網「便民服務」、「預約臨櫃陳情」專區，登錄預約相關資料。