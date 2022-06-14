俄烏戰爭開打逾百日，外界相當關注戰事進展和戰爭何時告一段落。曾任駐韓國、駐新加坡副代表的黃健良近日受訪直言，近期有很多媒體報導俄烏戰爭拖得愈久對俄羅斯愈不利，但從過去歷史來看，不論是法國的拿破崙或是德國的希特勒，進軍俄羅斯時，「俄國都是靠持久戰獲勝的」。

黃健良近日接受港媒《中評社》專訪，談及俄烏戰爭變化，他分析認為，包括西方國家在內，很多媒體報導俄烏戰爭拖得愈久對俄羅斯愈不利，其實俄羅斯是可以打持久戰的。如果去看俄國的歷史，就會發現俄國遭受外來侵略時，沒有打閃電戰勝利過，全都是俄國讓侵略國慢慢耗到最後取得勝利，不論是法國的拿破崙，或是德國的希特勒進軍俄國時也都如此，簡單講是因為俄羅斯地大物博。

黃健良指出，俄羅斯總統普丁一開始可能準備想打閃電戰，沒想到戰事進行不順而拖延，烏克蘭總統澤倫斯基現在也打算打持久戰，但究竟誰能撐的比較久？

黃健良分析，首先看烏克蘭，烏克蘭武器靠美國、北約組織援助；公務員、軍人薪水還是要靠美國與歐盟支援，否則烏克蘭根本沒錢。加上糧食被封鎖無法出海，數以百萬計的難民又流落在歐洲各國，歐洲國家不可能永遠養這些難民，美歐還能援助多久？

黃健良說，澤倫斯基說烏東、克里米亞寸土不讓，而且之前無法加入北約，澤倫斯基本來說不加入北約，現在又模擬兩可；他說要加入歐盟也要全體會員國同意，沒有那麼容易加入，情勢對烏克蘭未必有利，所以烏克蘭政府能撐多久不無疑問。

黃健良說，俄羅斯地大物博，而且這次戰爭完全不在俄國境內，對俄國來說國土基礎建設沒什麼損害，雖然美歐等國經濟制裁，但能源、油價上漲，俄羅還能繼續賣出且賺錢，在客觀情勢相較之下，到底誰可以支撐下去？

黃健良表示，許多學者專家都指出，戰事拖得愈久，俄羅斯經濟會被拖跨。首先，古今中外所有經濟制裁的效果向來有限，可以說沒成功過，例如北韓這麼小的國家被聯合國制裁這麼久都沒用，何況制裁俄羅斯？經濟制裁雖會影響俄國老百姓生活、帶來不便利，但生活不會過不下去，一些不利於普丁的傳聞，也都是一些未經查證的訊息，所以俄國實況如何，需要客觀、多方觀察。