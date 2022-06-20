日本防衛省（相當於國防部）19日表示，俄羅斯海軍驅逐艦、護衛艦等5艘軍艦19日下午通過沖繩縣沖繩本島與宮古島之間的海域，從太平洋朝東海的方向航行。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，日本海上自衛隊的艦艇、反潛機觀察到5艘俄羅斯軍艦19日下午通過沖繩本島與宮古島之間的海域。

這些俄羅斯軍艦本月15日航行在北海道襟裳岬外海後，南下太平洋，16日至17日之間通過千葉縣的犬吠埼外海、伊豆群島的須美壽島與鳥島之間，幾乎航行了日本列島半周。

報導說，俄羅斯國防部本月宣布，逾40艘艦艇等在太平洋參與大規模演習。日本防衛省相關人士表示，研判這些俄羅斯軍艦是參與演習。

防衛省正在分析俄羅斯軍艦航行的目的，並持續警戒、監視。

「讀賣新聞」報導，日本一開始發現有7艘俄羅斯軍艦，但在通過伊豆群島後，有2艘脫離。俄羅斯軍艦並未進入日本領海。