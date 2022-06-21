澎湃新聞21日報導，在氣象上，每年5月21日至6月20日之間的降水，因發生在端午節龍舟競賽前後，所以俗稱為「龍舟水」。但在龍舟水接近尾聲之時，廣東北部的韶關市以及清遠下轄的英德市遭到雨水「暴擊」。截至20日11時，共47.96萬人受災，農作物受災面積27.13公頃，倒塌房屋1729間。

澎湃新聞報導，21日晚8時許查詢廣東氣象網，廣東過去24小時降水量排名前兩位分別為英德市與韶關市，降水量分別為292.9毫米和234.5毫米。連日降雨導致兩地河水暴漲、道路塌方、房屋倒塌、電力中斷。

據官方「@廣東天氣」，今年5月21日至6月15日，2022年「龍舟水」期間廣東平均降水量已達404.5毫米，該數據已超過廣東「龍舟水」統計日期內324.4毫米的平均雨量。

6月以來，南方強降雨不斷，華南珠江流域117條河流發生超警洪水，西江、北江、韓江發生編號洪水。央視新聞6月20日報導，受近期降雨影響，北江出現今年第2號洪水，珠江流域再次發生流域性較大洪水。

廣東省防汛防旱防風總指揮部已於21日19時將防汛Ⅱ級應急回應提升至Ⅰ級。

廣東省應急管理廳6月21日通報，受強降雨影響，廣東多地遭受暴雨洪澇、山體滑坡等自然災害。截至20日11時，韶關、河源、梅州、肇慶、清遠等地共47.96萬人受災，農作物受災面積27.13公頃，倒塌房屋1729間。

澎湃新聞報導，英德市位於廣東省中北部，轄區內有北江、滃江、連江三條河流過境，其中北江是珠江第二大水系。6月21日上午10時，英德市防汛防旱防風指揮部將防汛應急回應等級提升至Ⅰ級。

同在北江流域的韶關市自6月19日以來，發生嚴重洪澇災害。韶關市三防指揮部6月21日早8時發布消息稱，「龍舟水」以來，該市累計平均雨量741.8毫米，局部地區達到1527.5毫米，已突破有氣象紀錄以來的同期歷史極值。