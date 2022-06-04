澎湃新聞4日報導，大陸應急管理部根據《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，國家防總決定於4日13時將防汛應急回應由Ⅳ級提升至Ⅲ級。另國家防辦派出4個專家組繼續在江西、湖南、廣西、貴州協助指導防汛工作。

應急管理部指出，國家減災委、應急管理部針對湖南省益陽、湘西、懷化等地嚴重暴雨洪澇災害，啟動國家Ⅳ級救災應急回應，派出工作組赴災區實地查看災情，指導和協助地方做好受災群眾生活救助等救災工作。

據悉，6月3日，西南、華南和江南部分地區出現大雨或暴雨，湖南、廣東等省局地大暴雨。據氣象部門預測，4日至5日，南方以及東北、內蒙古等地有大到暴雨，部分地區有大暴雨，局地有雷暴大風等強對流天氣。

大陸國家防總祕書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文4日主持防汛專題視頻會商調度，與中國氣象局、水利部、自然資源部會商研判，視訊連線湖南、江西、廣西等省分防指和消防救援總隊、森林消防總隊，研究部署重點地區強降雨防範應對工作。

會商指出，受強降雨影響，湖南、江西、浙江、廣東、廣西、貴州、重慶、福建等地一些河流發生了超警、超保洪水。福建、湖南、重慶、四川、貴州等8省（市）發生不同程度的洪澇和地質災害。要充分認識多輪降雨疊加導致土壤含水量飽和，江河底水高，極易發生山洪、地質災害和中小河流洪水等複雜嚴峻防汛形勢，繼續保持高度警惕，全力做好防汛備汛和應急處置工作。