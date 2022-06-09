大陸外交部發言人趙立堅9日主持例行記者會。就美國國家安全顧問蘇利文稱，美洲峰會將給域內人民帶來實際成果，美方投資比中方的專案更具吸引力、影響力。美國白宮官員稱，制衡中國在本地區利益的最好方法是積極構建美方的經濟願景，趙立堅表示，中方一貫秉持相互尊重、平等互利、合作共贏、開放包容理念，在尊重彼此需求和利益基礎上，同拉美和加勒比國家開展經貿等領域的務實合作，在新冠疫情背景下，中拉經貿合作逆勢增長，去年雙方貿易額首次突破4500億美元，為地區國家復甦經濟、改善民生發揮了重要積極作用，表明中拉合作具有強大韌性和內生動力。

趙立堅說，墨西哥外長埃布拉德近日發文指出，墨方希望以國際法和不干涉為原則，在21世紀的美洲大陸構建全新的政治經濟關係，這也代表了絕大多數拉美和加勒比國家的心聲。拉美和加勒比國家有權自主選擇發展道路和合作夥伴，美國為了一己私利，以排擠、遏制其他國家為目的的所謂合作是對拉美國家的極大不尊重，註定不會得到地區國家認同，更不會給地區人民帶來真正的利益，也必將以失敗告終。