廣東韶關出現50年一遇洪峰水位全市停工停課緊急轉移列車停運沿河撤離。（廣州日報）

受持續強降雨影響，天氣預報廣東韶關市區21日下午正迎來可能高達56.6米洪峰水位，50年一遇。韶關多轄區已停工停運，境內京廣普鐵列車已暫停運行。據廣東韶關市三防辦建議及氣象部門發布的暴雨紅色預警，受持續降雨影響，韶關市湞江區和武江兩區低窪地段出現不同程度內澇，多路段積水嚴重，公車無法通行。為確保安全行車，公交線路全部暫停營運，具體恢復時間，將視天氣及道路情況而定。

《廣州日報》報導，根據省市氣象、水文、水利部門綜合研判，受持續強降雨影響，韶關市區21日14時左右出現56.6米洪峰水位，接近2006年洪峰水準。韶關市三防指揮部21日7時將防汛Ⅱ級應急回應提升為防汛Ⅰ級應急回應。韶關提醒武江、湞江、北江沿河兩岸所有房屋、背街低窪房屋人員，特別是危房、老舊社區房屋人員，龍洲島所有人員，在建工地人員全部轉移。

韶關市三防辦介紹，「龍舟水」以來，韶關市累計平均雨量741.8毫米，局部地區達到1527.5毫米，已突破有氣象紀錄以來的同期歷史極值。自6月19日至今，韶關市區發生嚴重洪澇災害。為確保人民群眾生命財產安全，經韶關市政府防汛防旱防風指揮部研判，鑒於當前嚴峻形勢，該市三防部門於6月21日08：00至21日17：30，除承擔搶險救災和保障社會民生的單位和個人外，市轄3區內其他單位和個人可執行停工、停運措施。

具體停工、停運範圍包括在建工地、企業、個體工商戶、公共交通和水運（碼頭、渡口船隻）等相關企業，可根據自身實際，合理調整企業生產經營活動，不得強制出行受阻員工到崗上班。黨政機關、直接保障城市供水、供電、供氣、通信、醫療等關乎民生的單位和參與搶險救災的單位不在停工範圍之列。