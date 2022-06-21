中國恒大20日在港交所公告，公司正在積極推進重組工作，預期將於7月底前公布初步重組方案。恒大物業的質押擔保獨立調查正在積極進行中，現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。

公告表示，集團的審計工作正在有序進行，由於受疫情及恒大物業質押擔保獨立調查的影響，因此公司尚未能確定2021年度業績的發布時間。公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知。

3月21日，「恒大系」多家上市公司停牌。港交所公告，中國恒大集團、中國恒大新能源汽車集團有限公司、恒大物業集團有限公司均於當日上午九時起短暫停牌暫停交易。三家公司至今均未復牌。

3月22日召開的中國恒大集團投資者電話會議上，中國恒大集團執行董事肖恩表示，截至3月22日，公司已與89家境外機構債權人取得了聯繫，徵求了意見和看法。另外，目前公司境內債務總體保持穩定。

4月15日，媒體從中信信託獲悉，恒大債務重組獲得新進展。中信信託恒大廣東專案日前召開受益人大會，86％的受益人投票表示同意，超三分之二通過率，意味著該專案距離落地實施更進一步。此前，中信信託收到的廣州城投集團來函稱，將通過專案退地方式化解恒大廣東專案風險。