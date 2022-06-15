美國液化天然氣（LNG）生產與出口商自由港（Freeport LNG）14日表示上周因火災而關閉的德州天然氣液化廠必須延長停工時間，令美國LNG價格14日暴跌逾16％，歐洲報價卻暴漲逾16％。但兩者15日盤中同步走高。

自由港指德州廠輸氣管因壓力過大破裂，導致爆炸而引發火災，但天然氣液化設備未遭破壞。

其目標是最多90天內讓該廠恢復局部運作，所以估計9月前持續停工，然後局部運作至年底。因為年底前不可能完成所有必須的修復工程。這遠超過其最初估計停工三周的時間。

自由港未來幾個月無法供應歐洲，少了歐洲買家而美國天然氣市場供應過剩，紐約LNG近月期貨價14日每百萬英熱單位（mmBtu）暴跌16.5％，15日盤中反彈2％報7.352美元。

投資公司Tortoise Capital執行董事薩莫爾（Rob Thummel）指目前美國市場暫時供應過剩，供應量較需求量高出約2％。

自由港停工和外界預期中國天然氣需求回升，令歐洲LNG供應更緊張，使歐洲參考指標荷蘭天然氣交易中心（Dutch TTF）天然氣期貨價14日飆漲逾16％。15日盤中續漲近4％，每一千度電（MWh）報100.83歐元創一個月新高。

自由港德州廠占美國LNG出口量約20％。俄烏戰爭2月底爆發後，歐洲尋找俄羅斯天然氣替代來源，使自由港成歐洲重要供應商。其過去幾個月來出口的LNG，約70％運至歐盟和英國。

能源顧問公司Rystad Energy指自由港德州廠每天能把天然氣液化的量達21億立方英尺。5月每天出口歐洲量達11.7億立方英尺，高於3月的8.1億立方英尺。

其天然氣與LNG部門經理穆頓（Alex Munton）指自由港延長停工是極嚴重問題，因為減少的市場供應量遠超過外界上周預期。