希臘政府宣布將對民眾提供家電補貼，協助更換老舊冰箱與空調等，希望藉此降低能源成本，減輕民眾經濟負擔。

就如同其他歐盟國家，希臘目前也苦於能源成本不斷增加。特別是俄烏開戰後，前者切斷對歐洲多國天然氣供給，導致原本就處於高檔的歐洲天然氣價格更是一路狂升。

為了降低民眾壓力，希臘政府先前已採取多項措施，當中也包含能源補貼等、總值約為70億歐元，以因應能源價格飆漲危機，並為當地經濟帶來支撐。