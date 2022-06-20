因電力和天然氣價格飆漲，澳洲最大的建材製造商揚言將縮減業務、提高價格，並考慮將生產轉移海外，使該國政府解決能源危機的壓力進一步升高。

儘管澳洲新上任的工黨政府正設法提升電力供應並降低電價，但近來澳洲最大磚廠Brickworks Ltd和其他大多數建材的主要製造商Boral Ltd都釋出了將調整營運的訊息。

由於燃煤電力短缺，澳洲的電價已經大漲，而煤電短缺又推升了對燃氣發電的需求，與此同時澳洲又遇上寒冬，對供暖的天然氣需求也急劇升高。

之後西方國家對俄羅斯入侵烏克蘭祭出的制裁，使全球煤炭和天然氣價格創下歷史新高，更加劇了澳洲電價上漲的壓力，導致該國的電力和天然氣使用大戶、規模達1000億澳元（約700億美元）的製造業面臨成本飆升的風險，尤其是那些原本享有較低廉的長期能源合約、但合約即將到期的公司更是首當其衝。

Brickworks常務董事Lindsay Partridge表示，如果我們在續約時必須支付當前的現貨價格，我們絕對會關閉工廠，並將生產轉移到海外。

Brickworks與澳洲油氣勘探和生產公司Santos Ltd簽訂的天然氣合約為期兩年，平均價格為10澳元/每兆焦耳（gigajoule,GJ）。而目前澳洲政府規定的價格上限為40澳元/GJ。

該公司是美國賓州磚廠Glen-Gery Corp的母公司，在當地支付的天然氣價格僅為3美元/GJ。

Partridge表示，如果我們續約了，就必須支付40澳元，但我可以在美國以3美元採購天然氣，這是一個非常簡單的計算題。雖然在美國的建材營收僅占Brickworks總營收六分之一，但公司在美國製造再運回澳洲還可以節省成本。

另一家澳洲建材大廠Boral在上個月下修全年獲利預測，部分原因即是能源成本高漲。該公司表示，能源價格變動速度之快、幅度之大，使我們別無選擇，只能縮減業務。

澳洲商會Business Council of Co-operatives and Mutuals（BCCM）日前曾表示，因為能源費用在這幾個月內上漲了超過600%，製造商不得不選擇關閉「不符經濟效益的業務」，以及將上漲的成本轉嫁給消費者。

澳洲最大化肥廠Incitec Pivot也已經宣布，由於無法取得負擔得起的天然氣合約，公司將在2022年底關閉在布里斯本的工廠。