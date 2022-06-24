國人因精神疾患就診人數逐年增加，近3年精神科就診人數，由COVID-19疫情前2019年131萬餘人，至2021年已增加至145萬餘人，受到疫情影響，通訊諮商需求日增。監察院22日通過調查報告，促請衛福部通盤檢視心理師執行通訊心理諮商業務之法規，並研議相關配套措施，以保障民眾權益及維護專業執業品質。

調查報告指出，台灣這2年因為疫情嚴重影響心理諮商面談服務，許多創傷處理、情緒問題與療癒之路更加崎嶇不平。國人因精神疾患就診人數逐年增加，近3年精神科就診人數，由COVID-19疫情前2019年131萬餘人，至2021年已增加至145萬餘人。

再據全民健康保險醫療統計於2020年度統計年報，因精神、行為和神經發展疾患之門、住診（含急診）就醫人數統計高達288萬餘人，約人口數13％。

為因應諮商需求與通訊諮商呼聲日增，衛福部於2019年底頒布「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，欲開放醫療機構、心理治療所或心理諮商所申請執行通訊心理諮商業務，然全國心理諮商所、心理治療所在申請通訊心理諮商業務仍遭遇許多阻礙，直至2021年6月僅通過14件。

監委紀惠容、林郁容調查後發現，「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」採事先申請核准制，並要求心理師執行通訊諮商應與特定醫療機構簽訂相關契約，且限制通訊諮商之對象須年滿18歲，也排除精神官能症、精神病或腦部功能不全患者，這對心理師執業之專業判斷與民眾權益保障，引發重大影響與爭議。

監察院6月22日通過調查報告，促請衛福部通盤檢視心理師執行通訊心理諮商業務之法規，並研議相關配套措施，以保障民眾權益及維護專業執業品質。

紀惠容、林郁容認為，現行心理師執行通訊心理諮商業務，衛福部以心理師法第10條後段「經事先報准者」之例外情形，採事先申請審核制，且心理師法亦未有關於通訊心理諮商之明文規定，易生適法性疑義。

此外，疫情改變人類原有生活模式，面對大量不確定因素，所產生之心理壓力易使身心失衡、心理健康失調，照護需求因而大量增加。臨床及諮商心理師人力之規畫，應促其能在各場域提供及時有效的服務，通訊心理諮商為未來發展趨勢，然台灣現有精神專科醫師、臨床及諮商心理師等專業人力養成與配置作業模式，在面臨疫情快速變化而增加之需求，能否及時調整因應，不無疑慮。

調查報告也提及，衛福部允宜重新檢視及規劃國內心理健康服務量能，將疫情造成國人生活模式與心理衛生需求之影響納入規劃，積極評估協助發展通訊心理諮商方式，俾及時提供民眾實際需要，以促進國人心理健康。

衛福部應符合司法院釋字第443號解釋揭示法律保留原則，涉及對人民自由權利之限制，應以法律或法律明確授權之命令為之，不宜以「核准作業參考原則」規範通訊諮商。衛福部允宜衡酌相關國際趨勢與國際公約規定，就心理師執行通訊心理諮商業務相關規範，研議於心理師法具體明確規定，使受規範者得以預見，保障民眾權益及維護專業執業品質。