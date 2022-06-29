每年夏季是墾丁陸蟹繁殖高峰期，平常潛伏在森林底層、樹洞地洞及岩礁下的陸蟹會大軍出沒，陸蟹媽媽也會在釋幼前往海岸遷移完成使命，但途中幾乎命喪馬路，為此，墾管處將於7、8、9月在台26線香蕉灣路段執行護蟹交管。

墾管處指出，為保護陸蟹繁殖期，將於7月13至15日、8月12至14日、9月10至12日在台26線香蕉灣砂島路段39.5k至41.5k共2公里進行護蟹交通管制「十分減速慢行，十分蟹謝您」，時間為晚間6時30分至8時30分，最後一個月為晚間6時至8時。

墾管處表示，管制時間中，每封路10分鐘就會開放內線道通行10分鐘，且還設有前導車引導車流減速，以此守護陸蟹安全過路降海釋幼。除封路交通管制外，墾管處還會在現場執行生態調查監測、及定時定點陸蟹環境教育，期盼大眾能對園區生物有更多禮讓及尊重。

墾管處強調，為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，請在管制時段內無必要使用道路者，不要到現場，盡量將那段時間的道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們，也請大家讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房。

墾管處為讓大眾了解陸蟹並體會陸蟹所面臨的問題，將舉辦9個場次的「蟹謝讓路」活動，盼讓民眾從遊戲中感受到陸蟹媽媽的辛苦，進而思考人類該如何去幫助牠們。

此外，墾管處也與港口社區合作，在港口地區辦理收費性質的陸蟹環境教育活 動，預計9個場次，由港口社區解說員帶領民眾了解陸蟹生態，包含認識陸蟹種類習性、生存環境、了解陸蟹遭遇困境與保育工作，以及社區保育重要性等一連串完整的陸蟹環境教育內涵。