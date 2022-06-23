台灣美國商會22日發布「2022台灣白皮書」，其中相當關心穩定供電議題。經濟部部長王美花23日表示，短期內針對新設投資，都會有完整的供水供電規畫，長期來說，現在也正在進行電力韌性的改革，美國商會對台灣的各項建設都很關切，也是台灣重要的諮詢對象，也會邀請他們進一步的說明、更了解政府政策情形。

王美花23日上午出席「南亞科技新廠動土典禮」，會前受訪時說明電力、邊境開放及電價議題。媒體問到美國商會擔心「電」的問題，王美花以南亞科新廠投資案為例，廠商在投資之前，就會與相關單位進行事先評估，確保供電供水無虞。

至於台電相關供電的部分，王美花也指出，短期內，在用電較為吃緊的夏季會很謹慎調度供應，「電力供應沒有問題」，但長期來說，也就是美國商會提到的電力韌性，政府現在正在進行改革，改革事項包括電網韌性、再生能源搭配儲能設施等，有很多措施與相關規範，甚至建設電網等，也會持續努力再增加的地方。

另外，美國商會也相當關切邊境開放問題。王美花表示，行政院院長蘇貞昌在主持擴大會議時也指示，中央流行疫情指揮中心要滾動檢討，與經濟部相關的商務部分，提出了相關業界反映，目前正在密集召開會議討論。