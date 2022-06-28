經濟部昨（27日）拍板，用電大戶電價將一口氣調漲15％，針對電價調漲議題，無黨籍立委高金素梅昨在臉書以「能源治理不了，還要繼續執政嗎？」為題，砲轟民進黨完全沒有自主的能源戰略。她直言，「不管官方的結論是什麼，這波電價調漲與否的唯一輸家還是我們老百姓。」

高金素梅也翻出年初立院預算中心所做「台電到2020年底的負債總額已經達到了1.8兆，比前一年增加了近512億元」的報告。但也指出，這是2020年底的帳，現在過了兩年，台電今年光是到4月的負債是853億，「總共已經超過2.5兆了」。

高金素梅痛批，此經營不善的負債結果，據經濟部長王美花的說法，是「因為國際燃料成本大增，承受相當大的壓力」；而行政院長蘇貞昌也說：「因為戰爭與疫情因素，導致天然氣、油、煤炭全都大幅漲價，所以政府在醞釀調漲電價」。

高金素梅表示，自己聽到政府的說法時非常生氣。高金素梅說，她自己3個月前就曾在質詢時問經濟部長王美花，有關俄羅斯的天然氣續約問題，當時王美花表示：「與俄羅斯簽的天然氣長約即將結束，不會再續約，政府已經簽到了比俄羅斯天然氣價格還要便宜的長約了」，還說：「制裁俄羅斯對台影響不大」。結果不到四個月，就又拿俄烏衝突當藉口要漲電價了。

高金素梅質疑，漲電價就會帶動物價進一步上漲，不漲電價，又要花人民的納稅錢去補貼。「就算要漲用電大戶的電價，難道就不會帶動生產成本上漲嗎？」而這筆開銷，還是會轉嫁到人民身上。她更痛批，蔡政府「擺明就是沒有在考慮人民的生計和已經高漲的物價，心裡始終只有自己的政治盤算和美國的利益」。

高金素梅再次砲轟，當今台灣的電價問題和缺電危機，「都是民進黨不負責任的非核家園能源政策所造成的」。此能源配比的目標，被民進黨在2021年公投前說得天花亂墜，但是公投結束之後，「經濟部能源局馬上改口說，非核家園的能源轉型配比辦不到」。

最後高金素梅更直言，綠能配比不能達標，缺電就無法避免。廢除核電，用電的缺口只會更大，這樣一來，「電價不補貼地漲，最後就會造成惡性通貨膨脹」。而就算補貼電價，台電和中油也「只會越補越大洞，最後還是要全民買單！」於是離奇的情況出現了：「電價變貴了，但電還是缺！民進黨政府既然連能源的問題都治理不了，人民還需要它繼續執政嗎？下台去吧」！