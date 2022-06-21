大陸界面新聞報導，端午過後，「龍舟水」依然來勢凶猛。21日上午，廣東省韶關市「@韶關發布」消息稱，據有關部門研判，韶關發生逾50年一遇洪水，請廣大市民迅速趕往高處緊急避險。根據韶關市氣象、水文、水利部門綜合研判，受持續強降雨影響，韶關市區21日14時左右將可能出現56.6米的洪峰水位，達到50年一遇，接近2006年洪峰水準。韶關市三防指揮部已於21日7時將防汛Ⅱ級應急回應提升為防汛Ⅰ級應急回應。

廣東省水文局韶關水文分局已於21日6時升級發布北江韶關（二）站、湞江新韶站洪水紅色預警。

「韶關發布」介紹，今年「龍舟水」以來，全市累計平均雨量741.8毫米，局部地區達到1527.5毫米，已突破有氣象記錄以來的同期歷史極值。自6月19日至今，韶關市區發生嚴重洪澇災害，此前還曾發生滿載消防員的消防車被洪水沖走的情況，最後車輛安全，無人員受傷。

據通報，截止21日10時，韶關市普通公路有117條167處路段出現災毀中斷情況，G4京珠南高速公路北行方向K1996＋781處路基坍塌（翁城站至南華寺站路段），該路段已封閉交通。

6月21日上午，韶關市公共汽車有限公司再次發布公告，自即時起，市區公交線路全部暫停運營，具體恢復時間將視天氣及道路情況而定。高鐵方面，京廣高鐵韶關至清遠站間受強降雨影響，導致高鐵動車組限速運行，致使途徑列車出現不同程度晚點，截止上午11時，途徑韶關站G6164、G822、G342、G1006等多趟列車晚點。

「@韶關發布」稱，為確保人民群眾生命財產安全，經韶關市人民政府防汛防旱防風指揮部研判，鑒於當前嚴峻形勢，建議於21日08：00至21日17：30，除承擔搶險救災和保障社會民生的單位和個人外，市轄3區內其他單位和個人可執行停工、停運措施。

韶關市教育部門已宣布，湞江、武江、曲江等市轄三區各中小學、幼稚園21日繼續停課一天，校外培訓機構、託管機構暫停服務。樂昌市樂城街道、五山鎮、廊田鎮、長來鎮、北鄉鎮轄區內中小學、幼稚園繼續停課一天。

據《韶關日報》報導，在廣東省住房城鄉建設廳統籌調度下，廣州、東莞、佛山三市已組織市政排水作業支援隊伍並調配相應救援物資，將於6月29日深夜，陸續抵達韶關市支援抗洪排澇工作。

廣東省氣象公共服務中心「@廣東天氣」介紹，截至21日10：56分，連南、懷集、陽山、英德、乳源、韶關、曲江、翁源8地在掛暴雨紅色預警。預計，21日廣東省北部市縣仍有強降水。22日，強降水過程結束，有分散雷陣雨。連日強降水，疊加上游來水，需繼續防禦流域性洪水；土壤含水量飽和，需繼續做好山洪、地質災害和城鄉內澇的防禦工作。