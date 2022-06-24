台北市午後對流雲系發展旺盛，一度降下大雨。警消下午獲報，在西寧北路附近路口有樹木倒塌，壓毀2車及交通號誌，所幸無人受傷。（圖/ 中央社）

中央氣象局今天下午發布大雨特報，台北市及新北市同時發布大雷雨即時訊息。北市警消獲報，西寧北路附近路口有20公尺高樹木倒塌，壓毀2車及交通號誌等，無人受傷。

中央氣象局下午針對14縣市發布大雨特報，其中台北市及新北市同時發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。

台北市警消下午2時4分獲報，位於西寧北路、長安西路附近有一棵高度約20公尺、直徑約80公分樹木倒塌在路上，並壓損圍牆、路口交通號誌、1輛自小客車、1輛小貨車，無人受傷。至於樹木倒塌原因仍待釐清。（編輯：李錫璋）1110624