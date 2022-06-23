日本防衛省統合幕僚監部22日公布中國海軍艦艇動向，發現21日有兩艘共軍艦艇分別通過台灣和日本與那國島間海域，朝南往太平洋航行。日方派出機艦進行情蒐與警監任務。

統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，海上自衛隊6月21日上午9時左右，在日本沖繩縣與那國島北方約220公里海域，發現正朝南航行的中國海軍056型飛彈護衛艦，接著又在同日深夜11時左右，在與那國島北方約210公里海域，發現朝南航行的中國海軍052C型飛彈驅逐艦。

這兩艘艦艇之後通過與那國島及台灣間海域朝南往太平洋航行。防衛省出動海上自衛隊第12護衛隊護衛艦阿武隈號，及第1航空群P-1反潛巡邏機進行情蒐與警監任務。

另外，同樣是中國艦艇動向，海上自衛隊6月21日下午2時左右，在沖繩縣久米島西北方約280公里海域，發現正朝東南方航行的1艘052D型飛彈驅逐艦及2艘054A型飛彈護衛艦。

6月22日上午6時左右，在日本宮古島東北方約160公里海域，又發現1艘正朝東南方航行的052D型飛彈驅逐艦。這些艦艇之後通過沖繩本島與宮古島間海域朝太平洋航行。

防衛省派出海上自衛隊第1海上補給隊補給艦常盤號、第46掃海隊掃雷艇獅子島號，及第5航空群P-3C反潛巡邏機進行情蒐與警監任務。