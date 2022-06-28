國家級警報大響！今晚西南海域連2震，中央氣象局地震報告指出，今（28）日21：43發生芮氏規模5.3地震，震央在高雄市政府南方70.8公里，位於台灣西南部海域，地震深度40.9公里。各地最大震度屏東3級，高雄、台東2級，台南、嘉義、雲林、彰化、澎湖1級。

氣象局地震稍早21:34台灣西南部海域才發生小區域地震，芮氏規模4.9，深度45.4公里，相隔9分鐘後又出現規模5.3地震，8縣市有感。

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