從氣象局地震報告可以發現今日發生的地震震源都相當接近。（圖／翻攝自氣象局）

台灣西南海域今（28）日連續出現四次地震，分別是上午4時7分、6時3分、晚間21時34分、21時43分，且四次震源都相當接近，不過氣象局長鄭明典在臉書留下「還沒結束」4字，預告接下來恐怕餘震不斷。

對此，許多網友紛紛表示「希望不是前震」、「晚上不敢睡了」、「很少會出現的位置」、「搖到頭超暈的」、「這個地點發生地震會不會引發海嘯？」、「這地震很怪，用抖的」、「好可怕，感覺不太對勁…」、「還沒結束的意思是等等還會地震嗎？」