「鄭傅CP」重現劇中浪漫求婚橋段。（CATCHPLAY＋提供）

「加簡CP」鄭齊磊、李見滕圈粉無數。（CATCHPLAY＋提供）

《正負之間》，昨日已播出精彩完結篇。（CATCHPLAY＋提供）

宋偉恩客串演出，讓粉絲又驚又喜。（CATCHPLAY＋提供）

熱播BL台劇《正負之間》已播出精彩完結篇，浪漫婚禮大結局播出後引發許多粉絲湧入粉專留言討論，引發一陣完結篇轟動。而今日雙CP為回饋長期給予支持的粉絲，林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰親自為粉絲獻上美味的下午茶點心，並與現場粉絲同樂，將劇中的粉紅泡泡散播給現場粉絲。

雙CP向粉絲問候，感謝粉絲一路的支持，林上豪感謝粉絲支持，石承鎬說：「《正負之間》讓我和林上豪一起完成了很多事情，也一起跟著角色成長，是一段很棒的回憶。」鄭齊磊表示希望很快會有新的作品跟大家見面。李見滕則說：「《正負之間》是一個很特別的體驗，一輩子都不會忘記。」

《正負之間》大結局播出後，其中「鄭傅CP」結婚場景驚喜出現「香菇CP」宋偉恩、黃雋智客串演出，兩人因曾在BL劇《HIStory3-那一天》共組CP，在《正負之間》分別飾演鄭則守與傅理躬的好友，前來參加婚禮見證幸福，讓粉絲相當驚喜。

也有許多粉絲讚嘆完結篇的床戲，大讚林上豪與石承鎬大方展現的好身材，觀眾留言分享：「完結篇的床戲超讚，這畫面真美！」、「這段真的太上頭了，兩人身材都超好！」而支持「加簡」CP的粉絲也對於結局圓滿感到相當開心。

《正負之間》將推出番外篇，於7／7(四)中午12：00，在CATCHPLAY＋影音平台播出。