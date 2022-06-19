苗栗縣政府教育處18、19日在新港國民中小學活動中心，舉行畢業生獲縣長獎學生頒獎典禮，縣長徐耀昌親自頒獎給每位獲獎畢業生，全縣共162所學校、855名畢業生參加，縣長祝福每位邁向人生下個階段的學子勇敢追夢、努力不懈。

教育處指出，這次頒獎典禮因受新冠肺炎疫情影響，家長不進入頒獎會場觀禮，並安排線上直播，因人數眾多故分兩日辦理，每位獲獎者在校長的陪同下共同接受縣長徐耀昌頒獎與合影留念。

典禮中，縣長徐耀昌除了恭喜學生完成階段性學業，亦感謝所有師長們的用心教導，他勉勵學生在踏出校園後，仍要秉持「終身學習」、「具體實踐」、「美心修德」信念，讓自己成為更好的人，持之以恆，勇敢追夢、探索充滿挑戰的未來，開創屬於自己的美好前程。

最後，徐耀昌不忘叮囑學生在暑期遊玩時要避免到危險水域戲水，注意各項防疫措施，保持身體健康，不要讓父母擔心。