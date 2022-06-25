花蓮縣私立海星中學服裝設計學程老師鍾佩卿，獲教育部111年杏壇芬芳獎肯定，她以「大學姊」身分返校任教，指導學弟妹打底基本功，檢定、畢業展演前，陪著學生睡在縫紉教室趕工。

鍾佩卿當年以海星高中服裝科第一名畢業，優異成績原本可以在業界發光發熱，她說，投入業界後，換季前常為了工作熬夜、賣命，消磨服裝設計的熱情，幾經考量決定返回花蓮投身教職。

鍾佩卿說，花東學生平時受到的藝術刺激有限，創意較為劣勢，因此基本功很重要，返校任教後，特別重視學生技術打底；為誘發學生興趣，每年帶著學生北上買布料，在花蓮市區人口密集區舉辦畢業服裝展，增添學生自信心。

鍾佩卿笑說，每年培訓學生投入技藝競賽、籌備畢業服裝展，假日加班訓練、晚上陪學生通宵在縫紉室趕工，甚至睡在教室裡，直呼當老師熬夜的次數遠比在業界多。

花蓮縣私立海星中學服裝設計學程老師鍾佩卿（中）27年來犧牲假日、休息時間加班指導學生創作，獲教育部111年杏壇芬芳獎肯定。（圖/ 中央社）

鍾佩卿說，學生們站在台上的自信模樣，加上閃閃發亮的眼神，是她投身教職27年來看不膩的畫面，也是支持著她，違背「工作不熬夜」原則的動力；學生畢業後也會主動聯繫，分享工作經歷。

鍾佩卿說，過去指導過的學生陳詠淳，畢業多年後，也帶著業界豐富經驗回到學校任教，她說，師生關係轉變轉為同事，自己還得跟陳老師學習刺繡技術、行銷。

陳詠淳說，在學期間老師很重視手工藝技巧、版型設計等專業技巧，也會透過異材質發想引導學生創作，設定目標方向讓學生達成，畢業後都很受用，現在回來當老師，也沿用這樣的教學方式。

海星中學校長陳海鵬說，鍾佩卿老師就像天使，對學生很有耐心、溫柔，跟學生互動很好；對學校活動、同事請託都二話不說、無條件支持，獲得杏壇芬芳獎，實至名歸。（編輯：孫承武）1110625