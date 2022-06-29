全球疫情重整，各行各業皆面臨重新布局及快速適應的挑戰，新世代對於職涯發展亦產生更多元的想像。2022年宏碁實習生計畫總共招收近2,000件履歷，年成長86%，創歷年新高。

宏碁(2353)今年實習生計畫招募首度以完全線上方式進行，配合情境模擬，讓學生體驗在遠距辦公下的工作模式，挑戰學生的彈性與數位能力；在個人面試關卡則設計客製化考題，讓未來主管及實習生能真正了解學生與實習任務。成功入選的實習生將於7月4日正式上任，在為期2個月的時間裡，將參訪集團內子公司企業參訪、專業訓練課程及學習社團等活動，了解集團不同事業引擎的業務樣貌，宏碁更聘請專業老師安排不同方面的專業訓練課程，培養自身軟實力，增加社會競爭力；同時也讓學生可直接與高階主管進行面對面交談，獲取最寶貴的實戰經驗。

宏碁全球人資長林弘道指出：「很高興宏碁在徵才上的努力獲得天下永續人才獎項的肯定，共同培育及守護台灣人才。宏碁集團擁有企業資源和國際化部署，子公司產業多元，所提供的實習生計畫讓校園學子能真正參與企業內的實際工作，與正規部隊編制一起，讓組織有空間運用優質人力、採納創意，創造創新、創業的機會。」