教育部國民及學前教育署於日前公布111年杏壇芬芳獎的得獎名單，而新北再創佳績，共計有9人及1組團體獲選。在每一個得獎老師的背後，都充斥滿滿教育愛和感動人心的故事。其中獲獎者包含高中組教師1人(安康高中許穎溪老師)、高職組教師3人(淡水商工柯燕輝老師、鶯歌工商張美玉老師、瑞芳高工劉若蘋主任)、國小組教師4人(十分國小陳昌維主任、中港國小林淑勤老師、吉慶國小林作逸主任、蘆洲國小李宜昌主任)、幼兒園組1人(屯山國小附幼簡葉真秀廚工)及團體1組(深坑國小校友會)。

教育局長張明文表示。教育工作者是新北市重要的資產，新北市的教育品質之所以可以精進提升，全都要感謝一線教育工作者的努力和得獎教師及團體的默默耕耘和犧牲奉獻。而今年獲獎的老師及學校服務人員，為全市樹立典範，希望藉由如此可鼓勵更多教育工作者投入，提供更好的教育環境給新北學子。

安康高中得獎的許穎溪老師表示，在舉重隊教學的這段時間中，接觸到蠻多的學生因單親、隔代教養或對於課業不感興趣，而導致學業成績較為低落。因此在課後時間上，要求一些相關科目老師留下來輔導學生，而在比賽與課業的雙重壓力下，也會多注意他們的情緒變化，適時的給予心理建設，也會鼓勵用功的學生，在每次的段考後公開表揚優異和進步的學生，以增強學生們的信心。

淡水商工柯燕輝老師表示，自己出身於技職，相信技職教育中的學生都是種子，可挖掘從中的天賦，為社會培育人才。任職科主任期間，積極引進業界資源以及與不同的科技大學合作，使學生可更快接軌大學生活。此外，柯老師也同時擔任教育部電機電子群科中心委員，協助電機電子群科課程發展外，也推動控制科轉型，以機電整合為發展主軸，讓科務教師互相合作、教學經驗傳承，並鼓勵學生參加不同比賽增加競爭力。

柯燕輝老師(黑衣)全力投動技職教育，圖為TIRT比賽與學生合影。(圖/新北市政府)

曾榮獲師鐸獎的林作逸主任表示，自己的童年時因父母先後不幸遭害，曾住過社會局安置的平價住宅，也在育幼院長大，所以在擔任特教班教師的期間，積極為許多特殊孩子服務，受邀至台北展望家園，利用課餘時間擔任輔導老師，此外也常安排弱勢學生參與環境教育活動，讓學生變得更有自信和成就。注重弱勢學生和青少年輔導，為下一代承擔付出成為了他擔任教師後的承諾與使命。

林作逸主任注重弱勢學生和青少年的輔導為下一代承擔付出，是他的承諾與使命。(圖/新北市政府)

屯山國小附幼簡葉真秀在廚工服務高達30餘年，不但滿足幼生寶貝的胃，也熱心關照孩子們的學習情形，去年因腎結石導致經常腰痛不舒服，但他也不辭辛勞堅持等到放暑假時，才願意住院開刀。而今年他即將屆齡退休，為教育工作者樹立了典範，堪稱杏壇芬芳。

簡葉真秀廚工(紅衣)配合教學介紹營養午餐食材來源。(圖/新北市政府)

教育局表示，感謝有這些默默付出辛勞的校園教職員們，才能打造出溫暖安心的學校教育環境，期望有更多教育工作者加入，讓新北學子可以快樂學習健康成長。