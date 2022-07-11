東方工商聯盟海洋科大 大手攜小手串資源謀共贏

東方工商李崇懿校長與海洋科技大學林俊彥校長日前在士林校區行政大樓簽訂策略聯盟協議書，透過兩校合作結合資源，建立夥伴關係以科大大手攜技職小手合作方式共創雙贏。

台北海洋科大與東方工商策略聯盟合作簽約。(照片/東方工商提供)

李崇懿校長致詞時表示感謝此次與海洋科大的合作，相信在海洋科大的指導與協助下一定可以對學校在招生上或課程上甚至於設備及師資都有所提昇。近年受少子化的影響，東方工商多次調整類科希望能跟上時代的脈動，未來將針對餐飲管理科與時尚造型科兩科加強進修部的規劃，此次藉由與科大緊密的結合，學生以半工半讀方式，既有良好商家的就業機會，也能從高職一路到科大完成自己的學業，強化自身的就業專業技能。

林俊彥校長於簽約時特別提到台北海洋科技大學是北部惟一以「培育海事與商業之專業技術人才」的技職院校，也是國內惟一擁有內河遊艇與動力小船訓練專業浮動碼頭的海事院校，此次跟東方工商結盟，除了增加兩校學術交流的機會，也讓生源與設備共享共利，尤其此次餐飲管理科系的結盟讓學生在進修部可以更有效的規劃半工半讀，除了解決業界餐飲人才不足的問題，也能提升讓學生以三加四的模式提昇技職教育水準。