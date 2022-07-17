苗警局總計1個月以來舉發317件交通違規單。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣警察局實施為期1個月「大型車大執法」專案，總計舉發317件交通違規單，其中重點違規項目以爭道行駛43件最多，整個月共開出175萬3400元罰單。

苗縣警局指出，這次舉發317件交通違規單，其中重點違規項目以爭道行駛43件最多，其次是行駛禁行路段31件，還有超速23件、超載20件、闖紅燈16件、裝載貨物滲漏9件、無照駕駛及未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定各3件、未依規定裝設行車紀錄器1件及其他違規項目168件。

初估須繳納罰鍰175萬3400元，又以單張超載違規單須罰18萬元最高，等同酒駕拒測罰鍰金額，違規地點以省道、縣道居多。

警察局交通隊也統計同區間期程發生25件交通事故、死傷人數13人，較上個區間發生50件、死傷人數15人，相較之下減少1倍、25件，死傷人數也減少2人；其中以A3類財損事故減少23件最多，並以縣道及鄉道發生交通事故較多。

警察局指出，將持續協調苗栗工務段、監理站及苗栗縣政府環境保護局等單位組成聯合稽查小組，規劃每月4至6次大執法專案，並使用非固定式地磅在縣內易違規、易肇事路段，攔停車輛指示進行過磅，維持稽查及路檢頻率，且同時宣導駕駛人切勿有違規行為，避免發生交通事故，造成民眾傷亡及財物損失。

警察局局長陳武康呼籲，駕駛車輛務必要遵守交通法令，最重要是不要疲勞駕駛，依據道路交通管理處罰條第34條規定：連續駕車超過8小時經查證屬實者，必須處罰1200元以上2400元以下罰鍰，並禁止駕駛。

另外，出門上路前詳細檢查車輛狀況，避免車輛突然拋錨，影響行車時間，最後再次提醒所有用路人，違規罰鍰事小，若發生交通事故致人傷亡還得擔負刑事、民事責任，吃上官司，得不償失。