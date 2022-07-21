一名47歲李姓男子，騎乘自行車逆向行駛，被員警攔下並發現李男顯有酒容，果然酒測值超過0.50mg／l，依規定掣單舉發。警方說，攔查李男時，雙手還不停抖動，腳踏車置物籃更放了兩手330ml的啤酒，李男自述每天都要喝兩手啤酒，讓員警直呼根本是：「行動酒精庫」

小港分局高松所員警於昨(20日)12時43分執行巡邏勤務，行經小港區山明路與水秀路口見47歲的李姓男子騎乘自行車違規逆向行駛，要求他停靠盤查，過程中發現李男滿臉酒意、還散發出酒氣，果然酒測值高達0.69mg／l，依規定掣單舉發可罰300元至1200元，過程他還抱怨：「哪知道(酒)退這麼慢」。

警方攔查李男時，李男雙手還不停抖動，腳踏車置物籃就放了兩手一共12瓶的330ml的啤酒，李男還自爆每天都要喝兩手啤酒，讓員警直呼：「根本是行動酒精庫！」

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