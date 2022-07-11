1名人妻在《爆料公社》發文，她讓6歲的孩子去夏令營，沒想到孩子卻遭裡面的大哥哥要求脫褲子露生殖器，還有另名孩童遭強迫脫褲摸屁股，雖然對方出面道歉，但該童的家長表明不敢再讓孩子參加夏令營，原PO將親身經歷分享給大家，再三提醒家長務必保護好自己的孩子。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，她讓6歲的孩子參加3天2夜的英語夏令營，參加對象為小學一到四年級的學生，期間每天老師都會打電話和家長報平安，怎料夏令營結束孩子卻說：「比較大的哥哥，會強迫我跟其他年紀跟我一樣小的小孩脫褲子露GG！」

原PO聽聞後，冷靜地要求孩子仔細描述當時的情形，孩子表示，當時有一個年紀比較大的哥哥，每天叫夏令營的學生到對方面前露GG給哥哥看，否則對方就會生氣地大吼，且該位大哥哥也會露自己的GG逼大家看。

她詢問孩子是否有將此事告訴老師，孩子卻回：「我要去說的時候，他們年紀大的小朋友會抓住我不讓我去說！還說如果我去說，就不讓我有 TV TIME！」原PO質疑當時沒有老師在場嗎？但孩子解釋，哥哥都趁老師不在時叫大家脫褲子，若哥哥心情不錯就可以少裸露一點，且哥哥還會強脫另一位小朋友A的褲子，玩遊戲也有故意摸A的屁股。

原PO連絡上該位小朋友A的家長，該位媽媽說，孩子回家看起來悶悶的，但看照片又笑得很開心，最扯的是，學校老師對此事竟全都不知情，最後是在諸多家長將該位大哥哥離譜行為告知老師後，對方才出面簡單的道歉；她說因為此事，讓該位小朋友A的媽媽嚇到不敢再讓孩子參加夏令營，她發文提醒大家，讓孩子出發夏令營前一定要告知孩子，發生事情要第一時間告訴爸爸媽媽，千萬要問清楚主辦方，孩子是否會在沒有大人監督下獨處一室，並再提醒家長們務必要保護好自己的孩子。