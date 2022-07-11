分科測驗今(11)日舉行首日考試，第二科考科為化學。高中解題老師認為，整份試題偏難，且生活類相關題型比重高，結合時事，像是耳溫槍與抗生素開發都包含在題目之中，考生想拿高分，不僅必須熟讀課本，更要能夠靈活運用所學，才能在考試有好的表現。

建國高中趙君傑老師分析，整份化學試題難易度為中間偏難，題型多樣，跨章節概念多，其中計算題題數適中、分析推理題型比重增加，考生不僅得熟讀課本外，尚須靈活運用所學，以解決科學探究問題。

在出題特色上，趙君傑認為，圖表題與推理題比例大幅增加，可有效測驗考生圖表解讀與分析的能力。且生活相關題型比重提高，如氣體吸附、耳溫槍、抗生素開發、金屬腐蝕抑制劑、重金屬鉛的回收再利用及瘧疾藥物的結構分析等，有助學生關注化學與生活的連結，將所學的化學知識運用生活中。

趙君傑也提到，試題當中也包含跨科考題，像是第18到19題組為化學與生物的跨科試題，有助考生進行不同學科知識間的連結與統合。

趙君傑並指出，探究題型比例為33％，較去年提高，有助學生進行推論以及概念應用，同時也符合新課綱精神。即便課綱實驗的內容較少，但實驗探究題型比例提高，可以鼓勵高中探究與實作課程正常發展，進行實驗結果的統合分析與邏輯思考。

至於考場資訊方面，根據大考中心統計，化學科應到考生總人數為1萬6325人，實到1萬5188人，缺考人數為1137名。輕症與無症狀考生73人，實到考生69人，居家與自主檢疫使用試場數為40間，使用考生人數為69人；防疫考場方面，物理科與化學科各啟用3間，提供3名考生使用，原因都是體溫過高。