首屆分科測驗今(12)日展開第二天考程，考科都是社會科，上午第一科考試為歷史。解題高中老師認為，整份考題中間偏易，考生只要具備足夠的基礎知識，能以因果推論的方式寫出正確的選項。

建國中學莊德仁老師分析，分科測驗歷史科考試，以測驗基本歷史知識為主，但會透過簡單的閱讀理解及融入歷史探究方法來測驗學生程度，所以只要有紮實的基礎知識，不難從題幹中找出合適的證據，做出因果推論，判斷正確選項。

在試題形式方面，莊德仁表示，簡述題與史料閱讀形式的題數相當，圖表題共有4題。而政治軍事、社會經濟與文化思想三方面的出題比例相當，108課綱中所強調的人群移動主題，在這次考試仍占一定比例，代表108課綱強調「探究與實作」的方法，以簡易形式融入測驗中。

莊德仁指出，非選擇題部分，題型多為資料閱讀題，題幹文字大多不長，言簡意賅，有些複雜的概念以條列方式呈現，讓學生有較多的時間思考判斷。

至於冊數分布，莊德仁說明，第1冊台灣史共10題，第2冊中國與東亞史共11題，兩者比例相當。第3冊世界史共18題，所占比例較重，但其中有不少題目是用來測驗探究與實作的方法。選修上、下冊共7題，所占比例合理，而且有些關於性別與族群的題目融入在前3冊的題目中，是值得肯定的現象。

考場資訊部分，依照大考中心統計，歷史科應到考生1萬4383人，實到1萬3188人，缺考1195名考生。

大考中心主任周兆民說明，在全國12縣市居家照護試場方面，實際要有63人參加考試，但實際到考59人。隔離試場開啟44間，共73名考生到考。防疫試場啟動2間，提供3名發燒考生使用。