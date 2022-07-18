現代大部分人都有理財觀念，沒有投資至少也會儲蓄，把錢存在銀行戶頭裡，但古代沒有銀行，古人想要存錢的話該怎麼辦呢？起初古人會把錢藏在住家各處，隨著時代發展，逐漸出現提供金融服務的機構，其中最特別的就是寺院，除了存錢竟還能借貸。

根據大陸《國家人文歷史》雜誌報導，其實早在春秋戰國時期，人們就已經有儲蓄的觀念，只不過對古人來說存錢等於「藏錢」，沒那麼富有的人就會把財產放在容器中，像是箱子、袋子或櫃子等，但如果錢太多了，就容易被闖空門，因此有錢人會想出其他法子來保證財產的安全，比如挖「錢窖」，先把金銀財寶裝進容器中，再埋到錢窖裡。

不過該如何隱蔽錢窖的確切位置，讓小偷不會輕易發現又是一大問題，一部分人會將錢窖蓋在茅廁、豬圈下方，以「味道」來驅趕小偷，但這樣做並不能保證財產真正安全，因此古人又將錢窖從地下轉往牆面，有錢人會把財產藏進牆裡，除非拆除整間房子，否則很難被竊取。

隨著社會的發展以及人們的需求，專業的存錢機構出現只是時間早晚的問題。魏晉南北朝時期，時局混亂造成佛教盛行，到了隋唐時期更是普及，社會各階層捐贈了許多物資和錢財，使寺院聚斂了巨額的財富，基於「普渡眾生」的理念，寺院發展出無須抵押品、只講求信用的「借貸」制度，儘管看起來不保險卻十分穩定，以此為基礎，寺院還發展出存款和代客管理錢財的服務。

然而隨著佛教的沒落，「寺院金融服務」也在唐代後逐漸消失，不過當時經濟空前繁榮，大都市的商人開始嘗試開辦「櫃坊」，專門保管人們的錢財，並藉此收取手續費；到了宋元時期，櫃坊漸漸演變為「錢莊」，儲蓄規模擴大，業務也走向細分化和專業化。