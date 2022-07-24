暑假旺季來到，許多學生會利用暑假打工以累積工作經驗並賺取零用錢，但若沒有妥善的理財計畫，賺到的錢往往不知不覺中就花光。其實若能利用打工所賺的錢好好理財，不只能加速存款累積，甚至有機會為自己存下一筆未來出國留學金，或工作空檔年Gap Year的壯遊資金。

有些說法認為，打工賺的錢拿來繳學費、扣掉生活開支後，幾乎去掉大半，能存下的錢並不多，更遑論投資理財？還不如把錢放銀行定存就好。但若以現行定存利率來看，一年的年息利率僅約1%左右，若沒有及早開始投資理財，實在很難追上物價上漲的速度。

對於資金不多的年輕人，國泰金(2882)旗下國泰世華銀行指出，養成規律的投資習慣和選對理財工具尤為重要。投資大師巴菲特最愛用又簡單的「定期定額投資法」就是打工族最好的投資入門起手式，透過定期投入固定金額的紀律投資，達到降低平均成本和分散風險的效果，對於剛開始投資的新手來說，是最省時省力讓資產穩健累積的投資方法。

在理財工具方面，則建議善用可全盤掌握各類資產帳務資訊的數位金融工具，以確保每一分錢都得到妥善規劃，打造個人專屬的小金庫。以今年甫獲得《國際零售銀行家Retail Banker International》「亞洲先驅獎」獎項肯定的國泰世華網路銀行App為例，申購基金、智能投資和投資台美股都可在網銀App中一次搞定，手機上就能輕鬆操作並隨時查看投資損益狀況。對於存款不多、或是設定多個扣款日期的人，網頁版則提供貼心查詢功能，能彙整不同區間需要匯入的扣款金額，避免扣款失敗，有效督促自己養成穩定投資的習慣。

國泰世華銀行表示，線上定期定額申購基金每月最低門檻只需要新台幣500元，若不曉得如何挑選標的，網銀App也可以查詢專家推薦或熱銷基金排行榜，使定期定額申購基金成為年輕族群最喜愛的投資方式之一。根據國泰世華銀行統計，年輕族群2021年定期定額申購基金的人數成長率超過雙位數，其中以20-24歲的客群成長超過40％最為突出，顯見年輕人確實可以在不造成生活負擔的前提下，養成穩定持續投資的習慣。

為滿足年輕學子的投資需求，國泰世華銀行特別於暑假期間推出「美好基匯」 理財活動，即日起至2022年９月30日前，透過數位通路完成新申購基金和換匯兩項理財服務，即有機會抽中最高9,999美元等大獎。正如巴菲特所言：「人生就像滾雪球，只要有充足的雪量和夠長的坡道，雪球就會愈滾愈大。」打工賺錢、存錢固然重要，投資理財更需要長時間的累積，趁著年輕善用時間複利效果，小錢也可望滾出財富的大雪球。