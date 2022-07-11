新北市教育局舉辦《新北研遊匯》國小資優獨立研究成果展。（王揚傑攝）

為鼓勵國小資優生獨立研究精神，新北市教育局匯集12校、80位資優學生、39件研究作品，辦理《新北研遊匯》國小資優獨立研究成果展，即日起在新北市立圖書館總館展出，展場分為自然、資訊、數學、人文及設計與創作5大展區，展現國小資優生創新、多元的思維。

參展學校包括埔墘國小、實踐國小、汐止國小等12所學校，展場有小解說員為觀覽者說明各項研究的智慧結晶，活動也招募國中術資優生擔任志工，透過服務學習，培養資優生社會關懷精神。

竹圍國小黃泓源及鄭愷丞利用自製河道模型，探討不同類型魚道研究，了解最適合河道中生物悠遊的生活路線。2人說，這次把魚道搬到圖書館展覽，可以讓更多人看到，覺得十分開心。

汐止國小鄒仁宇作品「喜『蟻』為常」，他表示，從小對螞蟻情有獨鐘，觀察到螞蟻有著自己的步調，有次意外在窗外發現一隻體型龐大的螞蟻，得知牠是難得一遇的蟻后，於是將牠留下飼養，後來觀察到蟻后產卵，更激研究螞蟻生態的興趣。

教育局副局長歐人豪表示，今年擴大舉辦展覽，希望讓更多家長、師長更了解國小資優學生獨立研究的多元，也能看見資優老師指導學生的用心，讓資優種子在新北遍地萌芽，落實新課綱自發、互動及共好理念。