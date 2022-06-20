外交部提供

外交部長吳釗燮20日與烏克蘭布查市長費多盧克視訊通話，代表台灣政府援贈50萬美元，協助該市進行重建。這是吳釗燮繼今年第4度宣布援助烏克蘭，向烏國人民傳達我國的關懷及對烏國堅定對抗威權侵略的支持。吳釗燮及費多盧克也相互致邀，盼於戰後適時進行互訪，增加台烏互動。

吳釗燮繼今年4月22日曾與烏克蘭基輔市長、5月31日與烏國哈爾科夫市長、6月10日與烏國東正教大牧首視訊通話以來，今天再度宣布援贈烏克蘭地方政府。

吳釗燮表示，今年2月24日俄羅斯軍事入侵烏克蘭，我國政府無法接受俄國對國際秩序的破壞以及對其他主權國家的侵害，除公開譴責其戰爭行為外，並加入國際社會對俄國實施經濟制裁。他也對遭受戰火波及的烏國人民，表達最誠摯的慰問。

吳釗燮指出，我國政府針對俄軍在布查地區所犯下人神共憤的暴行，即於4月5日發布新聞嚴厲譴責俄方殘殺平民的作法不僅違反國際法，也不見容於文明世界，並支持國際社會儘速進行調查真相；我國蔡英文總統及賴清德副總統更於4月7日以推特同聲譴責俄國的戰爭罪行。

我國迄今對烏國已援贈超過580噸的物資，另捐助照護烏國難民及協助烏國城市、醫院及教會進行重建的援款超過4000萬美元。吳釗燮並向費多盧克市長說明，我國因長期面對中國文攻武嚇，對烏國處境更能感同身受，認同烏方所稱大國不能仗勢欺人，任意對鄰近小國進行侵略。

費多盧克感謝我國政府的支持與即時的援助，並表示，俄軍對烏國無端的侵略，已造成對烏國領土完整、主權及民主的破壞，烏克蘭人民無法饒恕俄軍於烏國領土及布查地區所犯下的殘忍罪行，俄國威權政府發動戰爭的侵略作為更不容世人遺忘，烏國人民定將堅定捍衛家園、守護民主。

目前布查市政建設遭受重創，亟需國際援助，費多盧克感謝我國值此非常時期，挺身向烏國伸出援手，患難見真情，烏國政府及人民將永遠記得來自台灣的堅定支持及溫暖關懷，布查市政府將善用我國援贈的每一分善款，務將我國善款做最充份的運用。

視訊通話結束前，吳釗燮也以烏克蘭語「民主必勝」來鼓勵布查市及烏克蘭人民，吳釗燮及費多盧克也相互致邀，盼於戰後適時進行互訪，增加台烏互動。