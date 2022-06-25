俄烏戰爭開打已滿4個月，目前雙方持續爭奪烏東盧甘斯克州北頓內茨克與利西昌斯克兩城，台灣駐紐西蘭前代表介文汲對此表示，利西昌斯克有如烏軍的荊州城，誰要是控制該城就能獲得戰局優勢，同時介文汲也指出，若頓巴斯戰事結束，下一階段將可能進攻敖德薩與哈爾科夫，將烏克蘭徹底變成內陸國家！

介文汲昨（24日）在政論節目《新聞大白話》提到，目前俄烏兩軍戰事集中在兩點，一點是頓巴斯的利西昌斯克，另一個是赫爾松，介文汲提到利西昌斯克是烏軍自2014年內戰爆發後就經營至今的據點，「就好像是三國演義的荊州城一樣」，誰打下來，誰就在整個戰局獲得優勢，因此這是一場關鍵之戰，戰鬥相當激烈，「從日前俄國官媒報導俄軍一天之內殲滅烏軍500人就可看出」。

介文汲表示，烏軍開始進攻赫爾松可能是為分散俄軍注意，「應該是一種聲東擊西」，他質疑目前烏軍是否有足個的軍力與戰力在該地進行最終決戰？以及該地「是否有足夠的戰略價值在該地另闢一個新的戰場？這都是一個很大的問號」。

介文汲同時也指出，俄國內部討論，若在現階段「特別軍事行動」告一段落，下一階段目標可能就是烏克蘭南部海港城市敖德薩與西北部的第二大城哈爾科夫。介文汲表示，若敖德薩最後被俄軍攻陷，「那麼烏克蘭將從一個有港口、海岸線的國家，徹底變成一個內陸國，對外都沒辦法擁有自己的港口」。