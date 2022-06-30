俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛制裁，俄國則宣稱因制裁阻礙維修，導致天然氣供應速度減緩。根據英國媒體報導，英國面臨天然氣減量供應，在自顧不暇情況下，考慮切斷對歐洲盟友的天然氣供應，歐洲天然氣危機恐怕會越演越烈。

根據英國金融時報報導，英國能源公司如果出現嚴重燃料短缺，將切斷對其他歐洲國家的天然氣供應，可能計劃關閉通往荷蘭和比利時的管道，如此一來會破壞推動國際能源合作的風險。

報導稱，英國緊急天然氣計劃的早期措施包括切斷互連管道，如果未來幾個月供應不足就可能實施該項計劃。

CNBC引述彼得森國際經濟研究所（PIIE）資深研究員蕭特（Jeffrey Schott）說法指出，七大工業國集團（G7）需要為俄國天然氣管道在短期內全面斷供做好準備，這可能將對歐洲經濟產生巨大衝擊。他強調，俄國已經大幅削減對德國和烏克蘭的天然氣供應，完全關閉管道並非不可能。