俄烏戰爭衝突導致

全球糧食危機迫在眉睫，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天否認俄國必須為此負責。

烏克蘭作為尤其是玉米、小麥等穀物的出口大國，國內生產已經因為莫斯科的軍事進犯受阻，引發價格飆升及對於糧食短缺的擔憂，這對最貧窮的國家影響尤其嚴重。

法新社報導，蒲亭在歡迎印尼總統佐科威（Joko Widodo）到訪克里姆林宮時表示：「我們並未針對肥料和食品出口施加任何限制。」印尼是今年20國集團（G20）峰會主辦國。

蒲亭說，莫斯科並未阻礙烏克蘭小麥的出口，另表示俄羅斯與聯合國負責這項問題的機構「持續聯繫」。

蒲亭反倒指責西方國家對俄羅斯的制裁。他表示，藉由將矛頭指向肥料公司的業者，西方國家的制裁已經為某些產品的國際運送「創造困難許多的條件」。

莫斯科當局提出，只要烏克蘭軍隊移除港口的地雷，將允許載有食品的烏克蘭船隻離港。不過，基輔當局以憂心黑海沿岸安全為由回絕。