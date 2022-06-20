俄羅斯對烏克蘭的入侵戰爭已接近四個月，俄軍的辨識符號Z，成了較為負面的標示，這使得日本的廉價航空Zip Air，也要改變飛機塗裝，把原本在機尾的Z標給取消掉，改成幾何條紋圖案。

CNN報導，Zip air航空是日本航空公司 (JAL)的廉航子公司，取名叫「Zip」有濃縮、簡化的意思，因此該航空的飛機，機尾會有個Z。不過該公司表示，自 6 月 18 日起，將會去除掉機尾的Z字樣，以免各種爭議。

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Zip air 總裁西田真吾在記者會上表示， Zip air的原標示自2018年以來就一直使用，但是自從俄烏戰爭發生後，就一直擔心標示會對公司帶來不良形象。

在戰爭發生後，俄羅斯對內的文宣就將Z來象徵勝利，並且持續鼓吹，有些支持克里姆林宮的人，也以Z標表示他們的支持，比如俄羅斯體操運動員庫利亞克（Ivan Kuliak）在今年三月份的世界體操比賽，把Z貼在胸前，遭到國際體操委員會禁賽一年。

西田表示：「我認為有些人看到Z標，可能會誤會某些感覺。為了避免誤會，決定改變標示。」

該航空公司正在設計新的徽記，將從2022年12月開始改變，到 2023 年春季完成。