俄烏戰爭已近4個月，引發國際關注。東吳大學政治學系教授、談判專家劉必榮表示，俄烏戰爭應差不多要收尾了，美國總統拜登、美國前國務卿季辛吉、北約諸國已有「喊停」的輿論出現；且拜登10日稱美國早向烏克蘭總統澤倫斯基示警俄羅斯會開戰，「但他不肯聽」，按美國的外交慣例，這種責怪當地的言論出現，這就代表著美國準備「閃人」了。

劉必榮21日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國在外交上通常沒什麼耐性，只要高調進入一場戰爭後，所支持的國家沒打贏、陷入泥淖，他們很快就會想「改弦更張」。對美國來說，俄烏戰爭最好的情況是短時間給錢、給物資，把俄羅斯趕出去，俄烏戰爭趕快落幕；但現在烏克蘭趕不走俄羅斯，美國又持續撒錢支援，自己國內又通膨嚴重，讓美方興起「該收了」的想法。

劉必榮指出，美國等西方國家想要「停了」的風向包括，北約秘書長斯托爾滕貝格表達「和平是可能的，但需要為此付出代價」，並舉例芬蘭當年割讓土地給蘇聯，換來和平；季辛吉也表達「為了尋求和平，烏克蘭應該對俄羅斯讓出領土」。加上美國期中選舉將至，美國人民勢必更關心經濟、通貨膨脹、失業率、槍枝管制等問題，不會特別花心思在俄烏戰爭上。

不僅如此，劉必榮特別強調，拜登10日表達，美國早向澤倫斯基警告俄羅斯會開戰，「但他不肯聽」，依照美國的外交慣例，當美國開始責怪當地政府，出現這種「責怪言論」時，就代表要閃人了。