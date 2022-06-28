俄羅斯飛彈27日擊中烏克蘭中部城市克列緬丘格一座購物中心，造成至少20人罹難。法國總統馬克宏表示，俄國行為觸犯「戰爭罪」，法國將盡可能給予烏克蘭支援。

路透社報導，馬克宏出席七大工業國集團（G7）領導人在德國南部舉行的年度會議時指出：「俄國不可以，也不能贏得這場戰爭。」

消防人員與士兵今天仍持續從瓦礫堆中搶救生還者。總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在記者會更新罹難人數，表示有「超過20人」在攻擊中身亡。

烏克蘭檢方稱這場攻擊是「違反人道的罪行」，戰爭罪調查人員今天檢視遭飛彈摧毀商場焦黑的殘骸。

經歷昨天的攻擊事件後，克列緬丘格（Kremenchuk）今天宣布哀悼一天。民眾在購物中心斷垣殘壁的一道牆上，留下插著花的黑色花瓶，其中一個花瓶上插著一小面烏克蘭的藍黃色國旗，旁邊擺著一排填充玩具。

累壞的消防員一個挨著一個坐在購物中心旁的路緣上，有些人則是躺在草地上，抽著菸、滑著手機。

一名消防員說：「我們拉出5具遺體。我們沒有找到活口。」

一組由國際法律專家組成的團隊聚集在商場外，向身穿制服的烏克蘭人自稱他們是「戰爭罪調查警察」。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）在克列緬丘格告訴路透社：「這是違反人道罪的問題。」

她表示，一枚飛彈擊中購物中心附近的一座工廠，但工廠當時關閉，不可能是軍事目標。

參與國際倡議、協助烏克蘭戰爭罪調查的英國律師喬達什（Wayne Jordash）表示，初步跡象顯示，被擊中的工廠「與軍方毫無關係」。

「就這方面來看，這看起來像是戰爭罪，像是特意攻擊平民的行為。」

俄羅斯聲稱飛彈合法瞄準軍事目標。俄羅斯新聞社（RIA）引述俄國國防部說法表示，俄軍瞄準的是克列緬丘格的西方武器軍火庫，而軍火庫的彈藥爆炸，引發了附近購物中心火勢。