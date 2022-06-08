新北市消防局救護指揮中心主任李宇松上午由律師陪同，到新北地檢按鈴控告張姓網友。（王揚傑攝）

「恩恩事件」昨日有前消防員具名踢爆新北市消防局的長官下令動員演出模擬劇，民進黨發言人謝子涵今表示，新北市卻讓消防英雄演戲，侯友宜市長口中的「全力配合」卻變成「全力演出」，這讓家屬、基層情何以堪。

謝子涵強調，恩恩爸只是想要錄音檔釐清真相，侯友宜市長有無可迴避的責任，呼籲侯市長不要再閃躲，向恩恩爸爸道歉。

謝子涵指出，這件事在情、理、法上都有重大瑕疵，在情感上，侯市府持續動用市府機器欺騙恩恩爸，十分無情、冷血，一開始說好要提供錄音檔案釐清真相，卻一直藉故拖延、神隱，最後也只提供逐字稿，讓家屬在孩子離世的悲痛之下，還要為了真相疲於奔命，與市府周旋。

謝子涵說，在「理」上，侯市府高層對消防基層提出離譜的無理要求。根據這名張姓前消防員的陳述，新北消防的長官下令動員119上上下下偽造報案，包含休假執勤員，將所有「無線電音量開到最大聲」，且要求執勤員都「大聲問案」，為了營造環境嘈雜、充滿個資的假象。

謝子涵認為，如果新北市消防局把演習當演戲模擬的話，請問新北市消防局有沒有通報？到底是「演習」？還是演戲？若沒有的話，憑什麼要求出生入死的消防員弟兄們配合長官來當臨演，這樣對新北市基層消防員情何以堪。

謝子涵說，在「法」上，根據爆料者陳述，新北市府高層下令由消防局其它科室人員「網內互打」至勤務指揮中心「假報案」製造亂象，不但占用寶貴的災害緊急通報資源，更陷基層人員於觸法風險，已經有很多專業人士分享法律見解。

她說，這樣的行為涉及故意造假謊報火警不僅可能違反社會秩序維護法第85條，同時也涉嫌違反消防法第36條，也已實質侵害相關條文所要保障的法益。

謝子涵強調，在恩恩爸爸發文要求新北市提供完整通聯錄音檔，到今天已經是第11天，恩恩爸爸仍無法得到還原事實的完整資訊，侯市長的「全力協助」如今變成新北市消防局的「全力演出」，試問，侯友宜市長，您的同理心在哪裡？

她表示，新北市消防局在恩恩爸爸不知情下演出模擬劇，試圖誘導誤判、掩蓋事實，請新北市的大家長，不要用謊言來圓謊，拜託請還給徬徨無助的家長一個公道。