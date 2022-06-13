為了讓國中生預先認知到勞動權益的重要性，積極推動勞工權益相關課程，新北市13日邀請侯友宜市長與教育局長張明文和勞工局長陳瑞嘉到光復高中，與國中同學一起體驗打工，藉由經營「侯Sir咖啡廳」，與工讀生同學一起接待顧客並製作餐點，引導進入職場並藉由機智問答落實勞動權益觀念。

日活動藉由機智問答落實勞動權益觀念。(照片/新北市政府教育局提供)

市長侯友宜表示，新北市從102年開始推動，跨局合作以入班教學開辦高中職勞動權益課程，至今年已有28萬名學生受惠。預計112年提供就業及技職傾向明確的國中技藝班共80所國中、6,000位國中生優先推動，未來會持續擴大讓更多學子瞭解勞動權益。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年新北市邀請陽明交大科法所副教授邱羽凡、全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢、桃子腳國民中小主任蔡宜芳、泰山高中教師管恆華等4位編委，共同編修上課教材，全國首創編撰適用於國中生課程，將勞權意識向下扎根。

新北102年領先全國開辦高中職勞動權益課程，今更向下延伸國中。(照片/新北市政府教育局提供)

教材以「引導國中生試探未來職涯方向」、「體會工作與生活平衡」及「認識工會保護傘，破除罷工汙名化」為三大教學目標，同時也兼及「宣導求職防騙」，提升同學對職場勞動權利與工作倫理瞭解，避免青年同學打工或求職，遭受雇主不法對待。

光復高中國中部同學進行咖啡廳打工體驗。(照片/新北市政府教育局提供)

首次參與試辦的樟樹國際實中陳浩然校長說，勞權教育要從小就開始學習，同學國中畢業後有可能暑假或課餘時間去工讀，現在透過正式的勞權課程帶來正確觀念，避免打工過程中被不法雇主詐騙，有效保障同學爭取自己勞動權益。光復高中國中部九年級張芯瑜同學表示，原本對於關於打工的自身權益和義務就從未接觸過，藉由本次體驗，親自接待客人並與同事合作完成餐點，體會到自己工作責任，並且在勞權課程中吸收不少知識，對於畢業後進入職場很有幫助。

教育局長張明文表示，自102年起與勞工局攜手已累計培訓超過1,600人次的高中職勞權種籽教師，而今年也培育20多位國中勞權種籽教師，未來將持續辦理。國中勞權課程教材已公布於網站，歡迎有興趣教師或民眾下載(https://ilabor.ntpc.gov.tw/page/labor-right-courses-for-junior-high)。