資深藝人澎恰恰2020年投資拍電影失敗，積欠2.4億巨債宣布破產，近來在友人林炳文協助下逐步償還債務，如今傳出他的房子遭法院查封，對此，澎恰恰經紀人證實確實有此事，至於後續如何處理?則是低調不願多做回應。

根據《自由時報》報導，澎恰恰住家門口近來被貼上台北地方法院的查封公告，內容是根據強制執行法76條，為清償債務強制執行，債權人則為一位，不過內容並未有強制執行的日期，因此澎恰恰目前仍可住在該處，對此，澎恰恰經紀人證實確實有此事，不過後續如何處理?他僅表示：「這是藝人的私事並不清楚」，但也強調：「經紀公司立場就是努力接工作，賺錢還債主們，林董有交待一定要努力工作，也安排了很多工作」。

澎恰恰2020欠下2.4億債務宣布破產，雖然積極工作還錢，卻也因為龐大債務屢登媒體版面，一度還傳出負債暴增8千萬，對此，他強調全是子虛烏有，更忍不住抱怨：「追殺！不停追殺！是不出人命不罷休？債務架構，您懂個屁！人云亦云」，但也不忘跟債主喊話，希望再給他多點時間和空間，絕對會積極面對不會逃避。

不過澎恰恰5月時傳出不慎滑倒，導致腳掌反折嚴重受傷，一度宣布全面停工，預計得休息半個月，不過仍堅持上工的他，最後因為站太久，錄影結束後幾乎下不了樓梯，還得透過工作人員攙扶才能行走，如今則是加入8點檔《一家團圓》演出，希望能早日將債務還清。