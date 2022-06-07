資深藝人澎恰恰2020年開記者會宣告破產，且背負2.4億巨債，因此出面承諾不會逃避，盼各方債權人多給點時間與空間，並找了台商金主好友林秉文擔任債務協商人，目前款項陸續清還中，不料扯出案外案，先前澎恰恰跟沈玉琳舊愛佩真借款46萬，但後續佩真沒拿到還款，因此跟媒體爆出此事，兩造鬧翻，如今她還被澎恰恰身旁的人提告，對此澎恰恰近日現身，談論他們之間的糾紛新進度。

澎恰恰先前與佩真合作直播賣泡菜，當時向女方借款46萬，並約定了時間還款，但到期限後佩真沒收到還款，她因此哭訴此事並被媒體報導，還爆料身為被借錢的一方，澎恰恰債務協商卻沒通知她開會，引發澎恰恰不滿，直指她打著「可憐母親的訴求」討債，對他傷害很大，甚至影響到工作，並鬧得澎恰恰身旁「債務清償辦公室」的友人不滿，因此將佩真告上法院。

據《三立新聞網》報導，澎恰恰向佩真借款後，原先押了期限要還款，但之後又說這筆帳要算在泡菜老闆身上，並表示佩真跟泡菜老闆有說好了分期還款條件，但佩真否認，泡菜老闆卻說有此事，兩人因此撕破臉，如今三方各說各話，4月時澎恰恰合作的舞台劇方面一名自稱事「清償小組」的人，赴北檢按鈴申告，案由為妨礙名譽，將佩真告上法院。

佩真知情後，對於身為借出款項的人卻挨告，感到傻眼，認為借款給澎恰恰是一回事，而泡菜廠商跟她之間的帳目問題又是另一回事，但知道被告後，她透露近日沒什麼消息，也沒收到傳票，澎恰恰則是本月5日出席活動時，談到這此事，表示是身旁「納稅人協會」的某人，因看不下去才對佩真提告，目前一切正在司法程序中。